Російські солдати обстріляли свої ж машини

09:26 09 травня Київ, Україна

Армія рф прагне уникнути участі в бойових діях під Запоріжжям, тому вивела з ладу 20 своїх автомобілів.



Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.



"За повідомленням від місцевих жителів, у Пологах російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, аби не їхати на лінію фронту, заявивши, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю".



Командування одного з батальйонів Сил оборони Запорізького краю повідомило, що російські військові використали важку вогнеметну систему "Сонцепьок" по своїх же позиціях, тим самим фактично "випаливши" окупантів з української землі.



За даними ЗОВА, морально-психологічний стан загарбників залишається низьким – вони систематично вживають алкоголь та втікають із місця несення військової служби. Підрозділи росіян також нарікають на неефективність атак на позиції сил оборони Запорізького краю в районі Гуляйполя.



У ЗОВА додали, що напередодні 9 травня мешканці Токмака Пологівського району нагадали окупантам, що вони на українській землі тимчасово. Зокрема, на вулицях міста масово почали з'являтися листівки з написом "Перемогли нацизм – переможемо й рашизм".



Водночас обласна влада застерігає, що у День перемоги загарбники планують провести провокації. Є ймовірність, що росіяни, переодягнені у форму ЗСУ, нападатимуть на мирні колони людей, кидатимуть шашки в натовп, відкриватимуть стрілянину.



У зв'язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в Запоріжжі будуть відкриті виключно на в'їзд до міста. Виїзд із обласного центру тимчасово обмежений.