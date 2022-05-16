Росіяни знову завдали удару по Чернігівщині

З російської землі окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області.
Двома українськими селами випустили десятки снарядів.
Близько 12 години з території РФ спостерігачами зафіксовано ще один обстріл у бік населеного пункту Миколаївка у Чернігівській області.
Усього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько трьох десятків вибухів. Про це 16 травня повідомило Оперативне командування Північ.
Близько 12 години з території РФ спостерігачами зафіксовано ще один обстріл у бік населеного пункту Миколаївка у Чернігівській області.
Усього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько трьох десятків вибухів. Про це 16 травня повідомило Оперативне командування Північ.
З самого ранку Миколаївкою прилетіло 20 снарядів.
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