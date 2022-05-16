Росіяни знову завдали удару по Чернігівщині

16:50 16 травня Київ, Україна

З російської землі окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області.

Двома українськими селами випустили десятки снарядів.



Близько 12 години з території РФ спостерігачами зафіксовано ще один обстріл у бік населеного пункту Миколаївка у Чернігівській області.



Усього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько трьох десятків вибухів. Про це 16 травня повідомило Оперативне командування Північ.

"Приблизно о 12:20 з боку РФ зафіксували сім вибухів у районі населеного пункту Грем'яч. Попередньо – працював міномет. Втрат серед особового складу немає", - йдеться у повідомленні.



З самого ранку Миколаївкою прилетіло 20 снарядів.



