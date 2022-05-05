Росіяни обстріляли Святогірську лавру

16:05 05 травня Київ, Україна

В результаті обстрілу російськими збройними силами притулку для біженців у Свято-Успенській Святогірській лаврі поранено семеро людей.

Семеро біженців поранено внаслідок обстрілу російськими військами Свято-Успенської Святогірської лаври на Донеччині.



Про це повідомила Українська православна церква, Офіс Генпрокурора.



Збройні сили рф завдали авіаудару по Святогірську Краматорського району.



Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, нині притулок для біженців від російської збройної агресії.



За даними УПЦ, у Лаврі проживає, окрім братії, 300 біженців, з них 50 дітей. Усі мешканці працюють над усуненням наслідків вибуху.



Також інформують, що у Святогірській лаврі з 26 квітня немає мобільного зв'язку, а з 27 квітня немає Інтернету.



Внаслідок обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку, поранення отримали 7 цивільних громадян.