Росіяни обстріляли Святогірську лавру

В результаті обстрілу російськими збройними силами притулку для біженців у Свято-Успенській Святогірській лаврі поранено семеро людей.
Семеро біженців поранено внаслідок обстрілу російськими військами Свято-Успенської Святогірської лаври на Донеччині.
Про це повідомила Українська православна церква, Офіс Генпрокурора.
Збройні сили рф завдали авіаудару по Святогірську Краматорського району.
Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, нині притулок для біженців від російської збройної агресії.
За даними УПЦ, у Лаврі проживає, окрім братії, 300 біженців, з них 50 дітей. Усі мешканці працюють над усуненням наслідків вибуху.
Також інформують, що у Святогірській лаврі з 26 квітня немає мобільного зв'язку, а з 27 квітня немає Інтернету.
Внаслідок обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку, поранення отримали 7 цивільних громадян.
Про це повідомила Українська православна церква, Офіс Генпрокурора.
Збройні сили рф завдали авіаудару по Святогірську Краматорського району.
Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, нині притулок для біженців від російської збройної агресії.
За даними УПЦ, у Лаврі проживає, окрім братії, 300 біженців, з них 50 дітей. Усі мешканці працюють над усуненням наслідків вибуху.
Також інформують, що у Святогірській лаврі з 26 квітня немає мобільного зв'язку, а з 27 квітня немає Інтернету.
Внаслідок обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку, поранення отримали 7 цивільних громадян.
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