Росіяни обстріляли машину, призначену для евакуації

15:35 06 травня Київ, Україна

Під час припинення вогню на "Азовсталі" росіяни завдали удару по автомобілю, призначеному для евакуації.

Про це повідомив полк "Азов", додавши, що загарбники застосували протиракетний комплекс.

"Цей автомобіль рухався до цивільних для того, щоб їх евакуювати з території заводу. Внаслідок обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранено. Ворог продовжує порушувати всі домовленості і не дотримуватися гарантій безпеки під час евакуації цивільного населення", — повідомляє пресслужба "Азова".

Міністр ТОТ Ірина Верещук повідомила, що 4 травня в рамках маріупольського гуманітарного коридору вдалося евакуювати 344 особи.



Перед цим мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що в окупованому місті залишаються понад 100 тисяч людей, у тому числі щонайменше 200 безпосередньо на території "Азовсталі".