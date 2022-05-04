Росіяни обстріляли центральну частину Харкова

17:21 03 травня Київ, Україна

3 травня російські окупанти обстріляли центральну частину Харкова, обстріл викликав пожежу в центральній частині міста.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

"3 травня близько 13:15 внаслідок ворожих обстрілів сталося кілька пожеж у центральній частині міста Харків. Горіли гаражі, об'єкти торгівлі, а також дерев'яні конструкції дитячих атракціонів на території міського парку відпочинку” – служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомляють, що пожежу вдалося приборкати о 14.27.

За попередніми даними, одна жінка зазнала осколкових поранень.