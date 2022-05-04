Росіяни обстріляли центральну частину Харкова
17:21 03 травня Київ, Україна
3 травня російські окупанти обстріляли центральну частину Харкова, обстріл викликав пожежу в центральній частині міста.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
"3 травня близько 13:15 внаслідок ворожих обстрілів сталося кілька пожеж у центральній частині міста Харків. Горіли гаражі, об'єкти торгівлі, а також дерев'яні конструкції дитячих атракціонів на території міського парку відпочинку” – служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники повідомляють, що пожежу вдалося приборкати о 14.27.
За попередніми даними, одна жінка зазнала осколкових поранень.
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