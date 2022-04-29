Росіяни атакують фейками Одесу

10:04 29 квітня Київ, Україна

На тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України рф посилила підрозділ інформаційно-психологічних операцій на Одещині.





Підрозділ було посилено для масового вкидання Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.Підрозділ було посилено для масового вкидання фейків до 9 травня. Ворог намагається нагнітати панічні настрої у регіоні.

"Росіяни знову брешуть, закидають нас фейками і намагаються створити інформаційні панічні настрої напередодні 2 та 9 травня, які вони чомусь вважають сакральними", — зазначив Братчук.

За його словами, окупанти посилюють морську та повітряну розвідку за допомогою безпілотників Орлан-10, щоб розвідати ситуацію навколо інфраструктурних об'єктів Одеси та області.