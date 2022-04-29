Росіяни атакують фейками Одесу

На тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України рф посилила підрозділ інформаційно-психологічних операцій на Одещині.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Підрозділ було посилено для масового вкидання фейків до 9 травня. Ворог намагається нагнітати панічні настрої у регіоні.
Підрозділ було посилено для масового вкидання фейків до 9 травня. Ворог намагається нагнітати панічні настрої у регіоні.
За його словами, окупанти посилюють морську та повітряну розвідку за допомогою безпілотників Орлан-10, щоб розвідати ситуацію навколо інфраструктурних об'єктів Одеси та області.
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