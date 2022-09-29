Російські агресори змушують педагогів та медиків Маріуполя здати українські паспорти

15:12 29 вересня Київ, Україна

Усіх педагогів та медиків Маріуполя окупанти змушують здати українські паспорти та отримати російські до 1 січня 2023 року.



Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Всі педагоги, медики та "бюджетники" в період з 1 жовтня до 1 січня зобов'язані отримати російські паспорти. При цьому, на відміну від пересічних громадян, їх зобов'язали безумовно здати паспорти громадян України. Фактично, їх закривають у місті",- повідомив він.



Він наголосив, що напередодні відбулося засідання окупаційної адміністрації Маріуполя.