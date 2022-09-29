Російські агресори змушують педагогів та медиків Маріуполя здати українські паспорти
15:12 29 вересня Київ, Україна
Усіх педагогів та медиків Маріуполя окупанти змушують здати українські паспорти та отримати російські до 1 січня 2023 року.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Всі педагоги, медики
та "бюджетники" в період з 1 жовтня до 1 січня зобов'язані отримати російські паспорти. При цьому, на відміну від пересічних громадян, їх зобов'язали безумовно здати паспорти громадян України. Фактично, їх закривають у місті",- повідомив він.
Він наголосив, що напередодні відбулося засідання окупаційної адміністрації Маріуполя.
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