Русня розібрала завали драмтеатру Маріуполя

Про це повідомив Андрющенко у своєму Telegram.

"Сьогодні, 20 травня, окупанти завершили розбір завалів та вивезення тіл загиблих з драматичного театру. Техніку прибрано, зона відкрита. Тепер ми ніколи не дізнаємося, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою у драматичному театрі. Загиблих поховано під безіменними номерами у братській могилі в Мангуші", - зазначив Андрющенко.