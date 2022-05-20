Русня розібрала завали драмтеатру Маріуполя
19:37 20 травня Київ, Україна
Армія росії розібрала завали драматичного театру Маріуполя та вивезла тіла загиблих.
Про це повідомив Андрющенко у своєму Telegram.
"Сьогодні, 20 травня, окупанти завершили розбір завалів та вивезення тіл загиблих з драматичного театру. Техніку прибрано, зона відкрита. Тепер ми ніколи не дізнаємося, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою у драматичному театрі. Загиблих поховано під безіменними номерами у братській могилі в Мангуші", - зазначив Андрющенко.
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