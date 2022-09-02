Русня облаштувала понад 20 фільтраційних таборів на окупованих територіях

12:05 26 серпня Київ, Україна

Російські окупанти влаштували в Україні 21 фільтраційний табір для затримання, допиту та тортур військовополонених та цивільних українців.

 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт дослідників Єльського університету, складений за підтримки Держдепартаменту США.

При складанні звіту використовувалися комерційні супутникові знімки та інформація з відкритих джерел, щоб з високим ступенем достовірності ідентифікувати окремі місця, включаючи об'єкти, які раніше були школами, ринками та звичайними в'язницями. В одному з тюремних комплексів було ідентифіковано можливі могили.

За даними звіту, існує чотири типи об'єктів, задіяних у фільтрації: реєстрація, утримання під вартою, вторинний допит та затримання.
 
"Умови, про які повідомляють особи, звільнені з розглянутих тут установ, можуть представляти жорстке, нелюдське та принижувальне гідність поводження відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ці умови включають переповненість установ, відсутність доступу до належної гігієни, недостатню кількість їжі та чистої води, відмову в медичній допомозі та використання ізоляції. У деяких конкретних випадках звільнені зазнавали застосування електрошоку, екстремальних умов ізоляції та фізичного насильства, що може потенційно являти собою тортури, якщо буде доведено", - йдеться у звіті.