Русня облаштувала понад 20 фільтраційних таборів на окупованих територіях

12:05 26 серпня Київ, Україна

Російські окупанти влаштували в Україні 21 фільтраційний табір для затримання, допиту та тортур військовополонених та цивільних українців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт дослідників Єльського університету, складений за підтримки Держдепартаменту США.



При складанні звіту використовувалися комерційні супутникові знімки та інформація з відкритих джерел, щоб з високим ступенем достовірності ідентифікувати окремі місця, включаючи об'єкти, які раніше були школами, ринками та звичайними в'язницями. В одному з тюремних комплексів було ідентифіковано можливі могили.



За даними звіту, існує чотири типи об'єктів, задіяних у фільтрації: реєстрація, утримання під вартою, вторинний допит та затримання.