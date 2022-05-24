Русня направили мирних жителів замінованою місцевістю

Про це повідомило ОК "Південь".

"Під час просування наших підрозділів по Миколаївщині у бік Херсонщини було виявлено кілька цивільних автомобілів із понівеченими та розстріляними тілами людей. Пошкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони. При спробі місцевих жителів евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали людей, які вижили після підриву", - йдеться в повідомленні.