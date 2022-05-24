Русня направили мирних жителів замінованою місцевістю
07:11 24 травня Киев, Украина
На південному напрямку України окупанти направили авто цивільних по замінованій території, а тих, що вижили, розстріляли.
Про це повідомило ОК "Південь".
"Під час просування наших підрозділів по Миколаївщині у бік Херсонщини було виявлено кілька цивільних автомобілів із понівеченими та розстріляними тілами людей. Пошкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони. При спробі місцевих жителів евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали людей, які вижили після підриву", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед загиблих двоє дітей молодшого шкільного віку.
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