Румунія підвищує рівень захисту населення поблизу українських кордонів через обстріли росії

15:06 08 вересня Київ, Україна

Румунський Національний комітет з надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про підвищення рівня захисту населення в районах, що знаходяться поблизу українських міст, які зазнають обстрілів з боку росії.



Згідно з інформацією, наданою порталом Digi24, це рішення дає Міністерству національної оборони можливість визначити конкретні райони на румунському березі річки Дунай, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл, які стають об'єктами бомбардувань з боку російських збройних сил. У цих районах буде запроваджено додаткові заходи захисту населення.



Серед таких заходів - розсилка повідомлень через систему Ro-Alert у районах, де існує ризик падіння "елементів, які належать до засобів ведення бойових дій, що використовуються у поточному конфлікті".



Окрім інформування населення через систему Ro-Alert, повітові інспекції з надзвичайних ситуацій нададуть місцевим жителям інструкції про те, як діяти у разі загрози чи аварії.



Також буде проведено роботу з будівництва укриттів у населених пунктах, включаючи Плауру та Чаталкіой, а також в інших населених районах, щоб забезпечити безпеку мешканців у разі потреби.