Керівництву поліції Києва запропонували стати "дахом" автовикрадачів

16:06 03 вересень Київ, Україна

Автовикрадачі намагалися підкупити співробітників Київської поліції, за 350 тисяч гривень правоохоронцям пропонувалося закрити очі на вчинені та майбутні злочини.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Києві.

"Під час досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, працівники столичної поліції отримали інформацію про намір фігуранта надати пропозицію неправомірної вигоди посадовій особі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що також правоохоронці отримали інформацію про те, що за певну суму чоловік запропонував поліціянту зняти з розшуку свого спільника, якого розшукують за незаконне заволодіння автотранспортом.

"У ході проведення спеціальної операції правоохоронці затримали двох спільників, які приїхали на зустріч з "домовленою "сумою в 350 тисяч гривень. Вони - кияни, 1972 і 1976 року народження, раніше були судимі за аналогічні злочини", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, гроші зловмисники запропонували за створення умов для безперешкодного продовження злочинної діяльності, а саме необґрунтоване повернення заарештованих автомобілів, а також зняття з розшуку одного фігуранта.





Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.

За погодженням з Офісом Генеральної прокуратури слідчі оголосили затриманим про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави - 1 520 000 і 2 100 000 гривень.