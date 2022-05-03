Керівництво військової частини Полтавщини підозрюють в махінаціях більш ніж на 1 млн гривень

10:02 07 грудня Київ, Україна

На Полтавщині розкрита злочинна група, яка була організована безпосереднім керівництвом військової частини. Командування частини займалося незаконними закупівлями військового обмундирування за штучно завищеними цінами.



Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За попередніми даними слідства, посадові особи організували механізм отримання неправомірної вигоди через придбання захисних елементів військового обмундирування за безпідставно завищеними цінами. Для реалізації схеми і перемоги певної комерційної структури вони створили штучні умови.



Встановлено, що "різниця" в розмірі 30% від суми укладеного договору з постачальниками продукції була присвоєна фігурантами.



Під час обшуків на території військової частини правоохоронці виявили документацію з доказами протиправної діяльності. Також вилучено контрольні зразки придбаних товарів для проведення експертиз на відповідність технічним вимогам.



За оцінками експертів, махінація завдала державі збитків в розмірі понад 1 млн гривень.



Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру.



В рамках кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.



Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з військовою прокуратурою Полтавського гарнізону Центрального регіону і слідчими Головного управління Національної поліції в Полтавській області.