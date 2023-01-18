Керував каральними рейдами рашистів на Луганщині: СБУ ідентифікувала ватажка кадирівців

11:08 18 січня Київ, Україна

СБУ встановила особу ще одного російського військового злочинця. Під час окупації селища Макіївка Сватівського району рашист організовував викрадення та тортури місцевих жителів, намагаючись залякати людей та придушити рух опору у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що він очолював один із підрозділів швидкого реагування ахмат росгвардії в Чеченській Республіці та приховував своє справжнє ім'я під позивним "Лобзик".

Під час окупації селища Макіївка він займався разом зі своїми людьми пограбуваннями, викраденнями та тортурами місцевих мешканців. Зокрема, задокументовано, що у квітні 2022 року семеро кадирівців під його керівництвом увірвалися до будинку місцевої мешканки під виглядом «зачистки» населеного пункту.

«Під час „нальоту“ зловмисники вкрали у постраждалої мобільні телефони, побутову техніку та гроші, а саму жінку пов'язали та відвезли до приміщення селищної гімназії, де ворог облаштував катівню. Там від неї вимагали „визнання” у діяльності на користь українських військ. До потерпілої застосовували електрострум та били металопластиковою трубою», — розповіли в СБУ.

Після катувань окупанти прикували жінку до батареї, а вже пізно ввечері відпустили її додому, але під загрозою вбивства вимагали надати їм персональну інформацію про мешканців громади.



Встановлено, що нині зазначений військовий злочинець перебуває у тимчасово підконтрольному росії Енергодарі, де командує угрупуванням «ахмат-нафтополк».



Проти нього розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 КК України (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).