Породілля не доїхала до Ужгорода: у вагоні поїзда народилася дитина

08:32 28 липня Київ, Україна

Прямуючи зі столиці до Ужгорода на нічному поїзді, жінка не доїхала до пункту призначення і народила дитину.

Про це повідомляє місцевий канал Тернопіль 1.



Як розповіли провідники, вночі вагітній пасажирці стало погано. Вона скаржилася на біль в животі, її стало нудити.



Про інцидент провідники повідомили на Тернопільську залізничну станцію. А там вже викликали до поїзда бригаду швидкої допомоги, яка і прийняла в поїзді пологи.



Жінку з дитиною лікарі доправили до Тернопільського обласного перинатального центру "Матері і дитини", який розташований за 300 метрів від залізничного вокзалу.



За словами медиків, зараз мати і дитина почуваються добре.