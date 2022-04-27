Породілля не доїхала до Ужгорода: у вагоні поїзда народилася дитина

Прямуючи зі столиці до Ужгорода на нічному поїзді, жінка не доїхала до пункту призначення і народила дитину.
Про це повідомляє місцевий канал Тернопіль 1.
Як розповіли провідники, вночі вагітній пасажирці стало погано. Вона скаржилася на біль в животі, її стало нудити.
Про інцидент провідники повідомили на Тернопільську залізничну станцію. А там вже викликали до поїзда бригаду швидкої допомоги, яка і прийняла в поїзді пологи.
Жінку з дитиною лікарі доправили до Тернопільського обласного перинатального центру "Матері і дитини", який розташований за 300 метрів від залізничного вокзалу.
За словами медиків, зараз мати і дитина почуваються добре.
Як розповіли провідники, вночі вагітній пасажирці стало погано. Вона скаржилася на біль в животі, її стало нудити.
Про інцидент провідники повідомили на Тернопільську залізничну станцію. А там вже викликали до поїзда бригаду швидкої допомоги, яка і прийняла в поїзді пологи.
Жінку з дитиною лікарі доправили до Тернопільського обласного перинатального центру "Матері і дитини", який розташований за 300 метрів від залізничного вокзалу.
За словами медиків, зараз мати і дитина почуваються добре.
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