Рівне: поліцейський поранив велосипедиста з травмата

19:40 10 серпень Київ, Україна

Співробітник правоохоронних органів вистрілив в велосипедиста , який постраждав потрапив до лікарні, поліцейський зараз перебуває під слідством за звинуваченням у перевищенні службових повноважень.

"За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України) ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вночі 10 серпня надійшло повідомлення з Рівненської міської лікарні про те, що до них доставлений 29-річного жителя міста Рівне з пошкодженням тіла від пострілу гумовою кулею.

"Як встановлено зі слів потерпілого, він, близько 2:00 ночі 10 серпня 2020 року, рухався на велосипеді по вулиці Поповича в місті Рівне, і саме в цей час працівники поліції застосували до нього травматичну пристрій для відстрілу гумових куль, в результаті чого потерпілий отримав тілесні ушкодження ", - додається в повідомленні.

В даний час тривають першочергові слідчі дії.