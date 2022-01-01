Рівне: бригада швидкої допомоги кинула тіло померлої пацієнтки в під'їзді

18:00 20 серпень Київ, Україна

Під час транспортування в лікарню, в машині швидкої допомоги померла пацієнтка, медики кинули тіло померлої пенсіонерки в під'їзді житлового будинку, де воно пролежало п'ять годин.

Сімейний лікар в діагнозі вказав підозра на коронавірус, тоді як родичі померлої кажуть, що швидше за все був інсульт, а симптомів, схожих на коронавірус у жінки не було. Але так чи інакше, а медики кинули тіло померлої жінки.

Цю історію розповів син покійної. За його словами, лікарі винесли її тіло з машини і просто залишили біля сходів в під'їзді, де вона пролежала кілька годин. Зрештою родичі самі занесли тіло покійної жінки в квартиру.



Всі служби відмовлялися доставити тіло жінки в морг, мабуть, через сумнівний діагнозу. Син пенсіонерки зараз спілкується з адвокатами, щоб знайти і покарати винних.



У свою чергу, в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф стверджують, що швидка не здійснює транспортування трупів, тому що це поза їх юрисдикції.



У Міністерстві охорони здоров'я працюють над оптимізацією роботи швидкої допомоги. Чиновники розробили систему фільтрації викликів, які розділять на чотири категорії, причому за двома з них лікарі можуть і не приїхати, з чим доведеться змиритися. Втім, медики запевняють: за фактом все так вже і відбувається.