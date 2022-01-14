Рівненська область: вибух у гаражі під час зварювальних робіт
18:34 01 вересень Київ, Україна
У Рівненській області в результаті вибуху паливного бака в гаражі загинув чоловік, ще один отримав травми.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в регіоні.
"31 серпня близько 10:40 в місті Радивилів по вулиці А. Невського в приміщенні одного з приватних гаражів під час зварювальних робіт паливного бака вантажного автомобіля стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що рятувальники перевірили чи немає загоряння в середині гаража, а також з'ясували, що руйнувань суміжних будівель і приміщень не було.
"В результаті вибуху отримали травми двоє людей 1968 і 2001 років народження. Постраждалі були госпіталізовані до Радивилівської центральної районної лікарні. Чоловік 2001 року народження помер в лікарні ", - повідомили в ДСНС.
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