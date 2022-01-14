Рівненська область: вибух у гаражі під час зварювальних робіт

18:34 01 вересень Київ, Україна

У Рівненській області в результаті вибуху паливного бака в гаражі загинув чоловік, ще один отримав травми.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в регіоні.

"31 серпня близько 10:40 в місті Радивилів по вулиці А. Невського в приміщенні одного з приватних гаражів під час зварювальних робіт паливного бака вантажного автомобіля стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рятувальники перевірили чи немає загоряння в середині гаража, а також з'ясували, що руйнувань суміжних будівель і приміщень не було.