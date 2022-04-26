Рівненська область: у ДТП загинули жінка та дитина

20:53 26 листопада Київ, Україна

В результаті дорожньо-транспортної пригоди в Рівненській області, через зіткнення вантажівки з легковиком ВАЗ, загинули жінка і дитина, ще двоє дітей знаходяться в реанімації.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Рівненській області.

"26 листопада о 14:25 по спецлінії "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів. Поблизу міста Березне сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ 2107 і вантажівки. В результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ (жінка, особа встановлюється) і пасажир автомобіля ВАЗ (дитина у віці близько 12 років, особа встановлюється) загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ госпіталізовано 2-х дітей, пасажири автомобіля ВАЗ (вік 8 і 5 років). Водій вантажного автомобіля не постраждав.



На місці події зараз працюють поліціянти, рятувальники та медики.



Обставини цієї події встановлюються.