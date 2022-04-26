Рівненська область: у ДТП загинули жінка та дитина

В результаті дорожньо-транспортної пригоди в Рівненській області, через зіткнення вантажівки з легковиком ВАЗ, загинули жінка і дитина, ще двоє дітей знаходяться в реанімації.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Рівненській області.
Відзначається, що в реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ госпіталізовано 2-х дітей, пасажири автомобіля ВАЗ (вік 8 і 5 років). Водій вантажного автомобіля не постраждав.
На місці події зараз працюють поліціянти, рятувальники та медики.
Обставини цієї події встановлюються.
На місці події зараз працюють поліціянти, рятувальники та медики.
Обставини цієї події встановлюються.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі