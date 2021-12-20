Рівненщина: поліція вилучила у чоловіка наркотики більш ніж на пів мільйона гривень

09:22 10 грудень Київ, Україна

У 45-річного мешканця селища Соснове колишнього Березнівського району на Рівненщині правоохоронці провели санкціонований обшук.



У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин, відповідно до ухвали суду під час проведення слідчих дій у господарстві 45-річного мешканця селища Соснове поліціянти виявили коробки, дерев'яні та пластикові ящики з висушеною та подрібненою коноплею, а також розфасовані "порції" канабісу та макової соломки, повідомляють у пресслужбі поліції Рівненщини.

Загальна вага наркотиків становить понад шість кілограмів. Орієнтовна їхня вартість за цінами «чорного» ринку становить понад пів мільйона гривень.

Усі вилучене слідчі направили для проведення експертизи, за результатами якої вирішуватиметься питання про повідомлення 45-річному зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 309 КК України (незаконне зберігання наркотиків).



Відомо, що він уже неодноразово потрапляв у поле зору поліціянтів за скоєні злочини проти власності, злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних речовин та незаконне поводження зі зброєю.