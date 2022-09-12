15:12 12 вересня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Херсоні в понеділок, 12 вересня, пролунали вибухи, росЗМІ повідомляють про черговий удар у районі Антонівського мосту.

Зазначається, що пролунало близько десяти вибухів. При цьому вкотре заявляється про роботу нібито російських систем ППО.



Також у соцмережах з'явилися фото вибухів у районі мосту.



Окупаційна "влада" Херсонської області заявила, що українські військові завдали удару по Антонівському мосту. При цьому додавши, що метою ударів ЗСУ є "поромна переправа для цивільних осіб".