Росія: смертник підірвався біля управління ФСБ

14:32 11 грудня Київ, Україна

У селі Учкекен в Карачаєво-Черкесії смертник підірвав себе біля будівлі ФСБ Росії, в результаті атаки постраждало шість співробітників правоохоронних органів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"За попередніми даними чоловік поділяв погляди екстремістських угруповань і бандпідпілля. Перед вибухом він підійшов до групи правоохоронців біля входу в будівлю відділу ФСБ і підірвав себе з криками: "Аллах Акбар", - сказало джерело журналістам.

Інше джерело федеральних ЗМІ повідомило, що вибухів було два: о 7 ранку біля будівлі вибухнула невелика бомба, а через кілька годин, коли співробітники ФСБ вели роботу на місці події, до них під'їхала машина, з неї вибіг смертник і підірвав себе.