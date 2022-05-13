Росія: смертник підірвався біля управління ФСБ

У селі Учкекен в Карачаєво-Черкесії смертник підірвав себе біля будівлі ФСБ Росії, в результаті атаки постраждало шість співробітників правоохоронних органів.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"За попередніми даними чоловік поділяв погляди екстремістських угруповань і бандпідпілля. Перед вибухом він підійшов до групи правоохоронців біля входу в будівлю відділу ФСБ і підірвав себе з криками: "Аллах Акбар", - сказало джерело журналістам.
Інше джерело федеральних ЗМІ повідомило, що вибухів було два: о 7 ранку біля будівлі вибухнула невелика бомба, а через кілька годин, коли співробітники ФСБ вели роботу на місці події, до них під'їхала машина, з неї вибіг смертник і підірвав себе.
"Вибухотехніки, кінологи з собаками, оточення. Було 2 атаки - о 7 ранку (ніхто не постраждав) і близько 12, коли смертник прорвав оточення", - пишуть Россмо.
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