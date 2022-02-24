Росіянин намагався ввезти в Україну зброю

13:47 01 жовтень Київ, Україна

Під час проходження митного контролю було затримано громадянина РФ за спробу ввезення на територію України вогнепальної зброї, замаскованої під дитячі іграшки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

"Під час проходження митного контролю в мікроавтобусі серед особистих речей громадянина правоохоронці виявили два пістолети-кулемети марки CZ SCORPION EVO 3S1 9×21. Щоб уникнути викриття, іноземець сховав зброю в дитячих іграшках", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці затримали чоловіка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.