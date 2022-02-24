Росіянин намагався ввезти в Україну зброю
13:47 01 жовтень Київ, Україна
Під час проходження митного контролю було затримано громадянина РФ за спробу ввезення на територію України вогнепальної зброї, замаскованої під дитячі іграшки.
Про це повідомляє пресслужба СБУ
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"Під час проходження митного контролю в мікроавтобусі серед особистих речей громадянина правоохоронці виявили два пістолети-кулемети марки CZ SCORPION EVO 3S1 9×21. Щоб уникнути викриття, іноземець сховав зброю в дитячих іграшках", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що правоохоронці затримали чоловіка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Слідчими органів безпеки розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру", - наголошується в повідомленні.
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