Росіяни жорстоко та цілеспрямовано вдарили по цивільних Харкова - мер

07:45 18 серпня Київ, Україна

Загарбники, імовірно, з "Іскандерів", жорстко вдарили по гуртожитку на Харківщині.

Внаслідок атаки ворога загинули семеро людей, ще 16, серед яких 11-річна дитина, постраждали.



Про це у четвер, 18 серпня, йдеться у Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.



Він зазначив, що один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані із травмами середньої тяжкості. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

"Росіяни жорстоко та цілеспрямовано вдарили по цивільних. А тепер у своїх так званих ЗМІ поширюють чергові фейки про військові об'єкти. Жодного військового об'єкта. Винятково цивільні – серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди!", - заявив голова ОВА.

У свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що всі поранені вже у лікарнях, де їм надають усю необхідну допомогу та вони забезпечені всіма необхідними медикаментами.

"Усім, хто залишився без даху над головою після цього жорстокого обстрілу, вже надано житло", - сказав він.