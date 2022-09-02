Росіяни жорстоко та цілеспрямовано вдарили по цивільних Харкова - мер

Загарбники, імовірно, з "Іскандерів", жорстко вдарили по гуртожитку на Харківщині.
Внаслідок атаки ворога загинули семеро людей, ще 16, серед яких 11-річна дитина, постраждали.
Про це у четвер, 18 серпня, йдеться у Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Він зазначив, що один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані із травмами середньої тяжкості. Рятувальники продовжують пошукові роботи.
Про це у четвер, 18 серпня, йдеться у Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Він зазначив, що один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані із травмами середньої тяжкості. Рятувальники продовжують пошукові роботи.
У свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що всі поранені вже у лікарнях, де їм надають усю необхідну допомогу та вони забезпечені всіма необхідними медикаментами.
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