Росіяни жорстоко та цілеспрямовано вдарили по цивільних Харкова - мер

07:45 18 серпня Київ, Україна

Загарбники, імовірно, з "Іскандерів", жорстко вдарили по гуртожитку на Харківщині.

 
Внаслідок атаки ворога загинули семеро людей, ще 16, серед яких 11-річна дитина, постраждали.

Про це у четвер, 18 серпня, йдеться у Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані із травмами середньої тяжкості. Рятувальники продовжують пошукові роботи.
 
"Росіяни жорстоко та цілеспрямовано вдарили по цивільних. А тепер у своїх так званих ЗМІ поширюють чергові фейки про військові об'єкти. Жодного військового об'єкта. Винятково цивільні – серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди!", - заявив голова ОВА.
 
У свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що всі поранені вже у лікарнях, де їм надають усю необхідну допомогу та вони забезпечені всіма необхідними медикаментами.
 
"Усім, хто залишився без даху над головою після цього жорстокого обстрілу, вже надано житло", - сказав він.
 
"Те, що сталося ввечері середи, ще раз довело - це не війна однієї армії проти іншої. Вони воюють за нашу смерть як народу. Саме тому вони б'ють по житлових будинках. Харкову, на превеликий жаль, дуже не пощастило із сусідом, але пощастило з людьми, які мешкають у місті. Ніхто не залишився байдужим до тієї трагедії, що сталася. Ні поліція, яка опинилася на місці обстрілу однією з перших. Ні героїчні рятувальники, які витягували людей з-під завалів, що горять. Ні медики, які рятують життя постраждалих", - додав він.
 
 