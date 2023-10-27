Росіяни завезли своїх психологів на ТОТ: збір даних про нелояльних місцевих жителів

09:08 26 жовтня Київ, Україна

За інформацією Центру національного спротиву, окупаційні сили доставили на захоплені українські території групу психологів з метою збирання інформації про місцевих жителів, які не виявляють лояльності до окупантів.



На окупованій території Луганщини було відкрито близько десяти кабінетів, які надають психологічну допомогу, і вже десятки людей користувалися цією послугою. Проте слід зазначити, що склад психологів, які прибули з росії, був узгоджений з ФСБ.



За офіційною версією, ці фахівці були привезені для надання безкоштовної психологічної допомоги. Проте, за даними інформаційного центру, вони також отримали завдання збирати інформацію про нелояльних мешканців під час консультацій та здійснювати агітацію на користь збройних сил агресора.