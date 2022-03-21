Росіяни зафарбовують бортові номери та назви бойових кораблів, щоб здійснювати провокації, – ДПСУ

Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, щоб вдаватися до провокацій цивільних суден із подальшим звинуваченням у них українських військових кораблів.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).
Прикордонники зазначили, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти вже вдавалися до провокацій, зокрема:
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).
Прикордонники зазначили, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти вже вдавалися до провокацій, зокрема:
- на підставі фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів;
- обстріляли щонайменше чотири цивільні судна;
- з одного з підбитих танкерів зробили екологічну бомбу;
- захоплюють та утримують у полоні цивільні вантажні судна;
- захопили одне пошуково-рятувальне судно та неодноразово загрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден.
Раніше Росія також розсилала екіпажам цивільних суден у Чорному морі листа від імені капітана порту Сочі, в якому розповідала про мінування території від Босфору до Одеси, звинувачуючи в цьому Україну.
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