Росіяни зафарбовують бортові номери та назви бойових кораблів, щоб здійснювати провокації, – ДПСУ

15:22 21 березня Київ, Україна

Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, щоб вдаватися до провокацій цивільних суден із подальшим звинуваченням у них українських військових кораблів.



Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).



Прикордонники зазначили, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти вже вдавалися до провокацій, зокрема:

на підставі фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів;

обстріляли щонайменше чотири цивільні судна;

з одного з підбитих танкерів зробили екологічну бомбу;

захоплюють та утримують у полоні цивільні вантажні судна;

захопили одне пошуково-рятувальне судно та неодноразово загрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден.

“Військовий флот Росії продовжує слідувати найнижчим традиціям піратства… Країна без честі та гідності не може користуватися благами сприяння мореплавству. Тож спостерігаємо за реакцією світової спільноти. Замальовані назви та бортові номери не приховують від ганьби та нехтування у всьому світі. І за військові злочини відповідатимуть усі причетні і ті, за мовчазною згодою кого вони чинились”, – зазначили у ДПСУ.

Раніше Росія також розсилала екіпажам цивільних суден у Чорному морі листа від імені капітана порту Сочі, в якому розповідала про мінування території від Босфору до Одеси, звинувачуючи в цьому Україну.