Росіяни випустили по Нікопольському району понад 50 снарядів

Протягом ночі окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з Градів, Ураганів та важкої артилерії.
Про це 14 грудня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що окупанти тримали під прицілом два міста – Нікополь та Марганець. До житлових кварталів населених пунктів прилетіло понад 50 снарядів.
Про це 14 грудня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що окупанти тримали під прицілом два міста – Нікополь та Марганець. До житлових кварталів населених пунктів прилетіло понад 50 снарядів.
У дворах місцевих жителів виникли дві пожежі. Усюди обійшлося без поранених, наголосив Резніченко.
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