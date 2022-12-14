Росіяни випустили по Нікопольському району понад 50 снарядів

09:25 14 грудня Київ, Україна

Протягом ночі окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з Градів, Ураганів та важкої артилерії.



Про це 14 грудня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Він уточнив, що окупанти тримали під прицілом два міста – Нікополь та Марганець. До житлових кварталів населених пунктів прилетіло понад 50 снарядів.

"У Нікополі постраждали кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередачі. У Марганці російські снаряди пошкодили з десяток приватних будинків та господарських будівель, авто, газопроводи та електромережі", - уточнив голова ОВА.

У дворах місцевих жителів виникли дві пожежі. Усюди обійшлося без поранених, наголосив Резніченко.