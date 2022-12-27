Росіяни випустили по Нікопольському району 40 снарядів

Російська армія в ніч проти 27 грудня завдала п'ять ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області з Градів та важкої артилерії. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що 40 ворожих снарядів прилетіли до трьох громад - Нікопольської, Червоногригорівської та Марганецької. Обійшлося без постраждалих.
Він уточнив, що 40 ворожих снарядів прилетіли до трьох громад - Нікопольської, Червоногригорівської та Марганецької. Обійшлося без постраждалих.
Наслідки нічних ударів по Марганецькій громаді з'ясовуються.
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