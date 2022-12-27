Росіяни випустили по Нікопольському району 40 снарядів

09:00 27 грудня Київ, Україна

Російська армія в ніч проти 27 грудня завдала п'ять ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області з Градів та важкої артилерії. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Він уточнив, що 40 ворожих снарядів прилетіли до трьох громад - Нікопольської, Червоногригорівської та Марганецької. Обійшлося без постраждалих.

"У Нікополі пошкоджено кілька приватних будинків та кілька господарських будівель. Розбито лінію електропередачі. У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газопроводи та електромережу. Зачепили і парники, і магазин", - зазначив голова ОВА.

Наслідки нічних ударів по Марганецькій громаді з'ясовуються.