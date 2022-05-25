Росіяни випустили 3 ракети по Кривому Рогу

09:13 25 травня Киев, Украина

Пошкоджено промислове підприємство внаслідок ранкового ракетного обстрілу рашистами Кривого Рогу.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог завдав трьох ракетних ударів по Кривому Рогу. Влучили в промислове підприємство. Серйозні руйнування", - зазначив Резніченко.

За словами глави ОВА, інформація про постраждалих уточнюється.



Крім того, у Криворізькому районі окупанти знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади.



Люди не постраждали. Місто Апостолове частково без світла.