Росіяни випустили 3 ракети по Кривому Рогу

Пошкоджено промислове підприємство внаслідок ранкового ракетного обстрілу рашистами Кривого Рогу.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
За словами глави ОВА, інформація про постраждалих уточнюється.
Крім того, у Криворізькому районі окупанти знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади.
Люди не постраждали. Місто Апостолове частково без світла.
Крім того, у Криворізькому районі окупанти знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади.
Люди не постраждали. Місто Апостолове частково без світла.
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