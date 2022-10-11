Росіяни крадуть в Україні не тільки пральні машини: з мелітопольського музею було вкрадено золоту діадему гунів

09:35 11 жовтня Київ, Україна

Під час окупації Мелітополя російські військові викрали із краєзнавчого музею золоту діадему гунів. Викрадена діадема була частиною ювелірного набору із 90 предметів, який вкрали росіяни.



Про це повідомили у Міністерстві оборони України.



Військові опублікували фотографії діадеми, зазначивши у підписі до фото, що росіяни крадуть в Україні не лише пральні машини.

"Російські солдати також викрали артефакти із майже 40 українських музеїв", - кажуть у відомстві.

Місцеві медіа ще навесні говорили, що для отримання інформації про цінні експонати краєзнавчого музею Мелітополя, серед яких колекція скіфського золота, росіяни викрадали працівників музею.



За даними Кримськотатарського ресурсного центру, загалом із краєзнавчого музею Мелітополя вкрали 1841 предмет, серед яких історична зброя, датована періодом від XXVII століття до першої половини XX століття, а також речі з дорогоцінних металів.



Серед них 302 золоті предмети: 198 прикрас з Мелітопольського скіфського кургану (історичний період 4 ст. до н.е.), 76 предметів Гунського та сарматського періоду 3-5 ст.н.е., кільце та дві монети (історичний період ХХ-ХХІ ст.), а також 25 одиниць – нагороди радянського часу.



Також викрали срібні предмети, а саме духоборчий скарб із села Терпіння, що включає 322 монети (історичний період 1761-1824 рр.) та "НЕПівський скарб" у складі 324 монет, датованих 1921-1924 роками, а ще 845 - орденів.