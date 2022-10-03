Росіяни вели обстріл по громадах уздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська - ОВА

11:53 03 жовтня Київ, Україна

У ніч проти 3 жовтня війська росії завдали удару по Часовому Яру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



За його словами, один із снарядів влучив у гуртожиток навчального закладу. Щонайменше одна людина знаходиться під завалами, рятувальна операція триває.



Як зазначив Кириленко, цієї ночі росіяни вели обстріли по громадах уздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також завдали удару по відносному тилу.

"В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді - вдарили по Бажаному і обстріляли Кам'янку. За попередньою інформацією, без постраждалих", - повідомив голова ОВА.

За його словами, окупанти також обстріляли Одрадівку та станцію Майорськ Світлодарської громади.



На Лисичанському напрямку відбувалися постійні обстріли Сіверська та Серебрянки.