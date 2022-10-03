Росіяни вели обстріл по громадах уздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська - ОВА

11:53 03 жовтня Київ, Україна

У ніч проти 3 жовтня війська росії завдали удару по Часовому Яру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.


За його словами, один із снарядів влучив у гуртожиток навчального закладу. Щонайменше одна людина знаходиться під завалами, рятувальна операція триває.

Як зазначив Кириленко, цієї ночі росіяни вели обстріли по громадах уздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також завдали удару по відносному тилу.
 
"В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді - вдарили по Бажаному і обстріляли Кам'янку. За попередньою інформацією, без постраждалих", - повідомив голова ОВА.
 
За його словами, окупанти також обстріляли Одрадівку та станцію Майорськ Світлодарської громади.

На Лисичанському напрямку відбувалися постійні обстріли Сіверська та Серебрянки.
"Також на світанку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - влучили у підприємство, без жертв", - зазначив Кириленко.