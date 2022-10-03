Росіяни вели обстріл по громадах уздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська - ОВА

У ніч проти 3 жовтня війська росії завдали удару по Часовому Яру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, один із снарядів влучив у гуртожиток навчального закладу. Щонайменше одна людина знаходиться під завалами, рятувальна операція триває.
Як зазначив Кириленко, цієї ночі росіяни вели обстріли по громадах уздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також завдали удару по відносному тилу.
За його словами, окупанти також обстріляли Одрадівку та станцію Майорськ Світлодарської громади.
На Лисичанському напрямку відбувалися постійні обстріли Сіверська та Серебрянки.
На Лисичанському напрямку відбувалися постійні обстріли Сіверська та Серебрянки.
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