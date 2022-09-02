Росіяни на Запоріжжі погрожують депортацією незгодним з окупацією жителям

16:18 22 серпня Київ, Україна

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові повідомляють мешканців про загрозу депортації з регіону, зокрема, за дискредитацію російської влади.



Про це повідомила журналістка Ірина Ромалійська.

Новини про депортацію з окупованої території Запорізької області мешканців почали з'являтися на початку серпня, але депортацію росіяни називають "видворенням".



Наприклад, росіяни показали в сюжеті РІА Новини, як чоловіки у камуфляжній формі та балаклавах вриваються у приватний будинок, кладуть власника на підлогу, а потім під руки виводять із дому.



Після цього на відео росіянин називає затриманого Іваном Головенком та каже, що той нібито "вів діяльність, спрямовану на перешкоджання роботі органів військово-цивільної адміністрації Запорізької області, а також дискредитації органів російської федерації". Далі чоловік іде дорогою з пакетом.

Мешканці окупованої території Запорізької області, за словами журналістки Ромалійської, передали їй фотографію "документа", який почали розносити по будинках незгодних з окупацією мешканців.

Крім вищезгаданих дискредитації російської влади та перешкоджання роботі окупаційних органів, депортувати з дому загрожують тих, хто використовує атрибутику, яку окупанти вважають нацистською чи екстремістською. Видворити можуть і за проведення публічних заходів, які не узгоджені з окупантами, і за громадські заклики до екстремістських дій або розповсюдження так званих екстремістських матеріалів.



Рішення про депортацію, як кажуть окупанти, приймає так званий військовий комендант, а виконати його мають протягом доби.