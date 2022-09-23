Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район - Резніченко

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляє, що вранці окупанти обстріляли міста Нікополь та Марганець, відомо про 2 загиблих.
Про це повідомив Резніченко у Telegram.
Він повідомив, що окупанти обстріляли міста із "Градів", випустили майже 30 снарядів.
У Марганці 2 особи, чоловік та жінка, загинули. За попередньою інформацією, ще 9 поранено, 3 із них рятувальники дістали з-під завалів.
Також спалахнув будинок. Пожежники полум'я вже погасили. Усього пошкоджено 8 будинків, один – зруйнований.
Без світла залишилося 2 200 сімей. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.
У Нікополі попередньо пошкоджено 10 будинків.
У Марганці 2 особи, чоловік та жінка, загинули. За попередньою інформацією, ще 9 поранено, 3 із них рятувальники дістали з-під завалів.
Також спалахнув будинок. Пожежники полум'я вже погасили. Усього пошкоджено 8 будинків, один – зруйнований.
Без світла залишилося 2 200 сімей. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.
У Нікополі попередньо пошкоджено 10 будинків.
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