Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район - Резніченко

09:41 23 вересня Київ, Україна

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляє, що вранці окупанти обстріляли міста Нікополь та Марганець, відомо про 2 загиблих.



Про це повідомив Резніченко у Telegram.

"Трагічний початок дня з обстрілами та загиблими. Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район", - йдеться у повідомленні.

Він повідомив, що окупанти обстріляли міста із "Градів", випустили майже 30 снарядів.



У Марганці 2 особи, чоловік та жінка, загинули. За попередньою інформацією, ще 9 поранено, 3 із них рятувальники дістали з-під завалів.



Також спалахнув будинок. Пожежники полум'я вже погасили. Усього пошкоджено 8 будинків, один – зруйнований.



Без світла залишилося 2 200 сімей. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.



У Нікополі попередньо пошкоджено 10 будинків.