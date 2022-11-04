11:50 04 листопада Київ, Україна

У Запорізькій області мобілізовані солдати другої армії світу напилися настільки, що зарізати 13 корів, викрали машину і відкрили вогонь по своїх.



Про це повідомляють росЗМІ.



У повідомленні йдеться, що 30 жовтня четверо мобілізованих влаштували бешкет у запорізькому місті Василівка. Спочатку вони навіщось зарізали 13 корів на фермі, де розміщувалися російські військові, а потім вигнали її ж хазяїна з дому.



Далі ситуація стала ще гіршою: мобілізовані напали на військових, які несли службу біля ферми, і побили їх. Після цього вони взагалі викрали у місцевих робітників автомобіль - на одному з постів лиху четвірку призовників все ж таки зупинили, але вони відкрили вогонь і поранили російського сержанта.