Росіяни знищили та пошкодили 1 629 одиниць пожежно-рятувальної техніки

16:32 03 січня Київ, Україна

За даними ДСНС, російська армія в Україні знищила і пошкодила 1 629 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Техніку розстріляли, підірвали, розібрали на деталі чи вкрали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Скільки б західні партнери не допомагали технікою, скільки нових автомобілів не закупила б держава, з такими сусідами цього завжди буде мало", - зазначають у ДСНС.

Зокрема, сьогодні, 3 січня, у селищі Дворічна Куп'янського району Харківщини внаслідок мінометних обстрілів було пошкоджено ще два пожежні автомобілі. Повідомляється, що жертв і постраждалих серед особового складу немає, але немає можливості оперативно надати допомогу мешканцям району, поки техніку не відновлять або не замінять.