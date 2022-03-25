Росіяни знищують українські архіви, де зберігаються документи про репресії радянського режиму

18:08 25 березня Київ, Україна

У Державній архівній службі повідомляють про випадки цілеспрямованого пошкодження будівель державних архівів у Харкові та Чернігівській області. Поки що відомо про знищення як мінімум одного архіву — на Чернігівщині. Згорів архівний підрозділ СБУ. Це документи щодо репресій радянського режиму проти українців.



Про це повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

“Також ми знаємо, що пошкоджено як мінімум кілька будівель, зокрема у Харкові, але станом на сьогоднішній день документи вціліли. Але ми не знаємо, що відбувається із деякими відділами районних державних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях. На жаль, немає відомостей про стан будівель, а також долю архівістів, які там залишилися”, — йдеться у повідомленні.

Чи вдасться зберегти архівні документи, поки що невідомо, про втрати та збережені документи можна буде говорити вже після звільнення територій від російських окупантів. Також Хромов зазначив, що для Росії звичною справою є крадіжка українських архівних документів, як це було за радянських часів та після захоплення Криму та Донбасу. Росархів - частина пропагандистської машини країни-агресора.



З першого дня війни представники Державної архівної служби України почали працювати над тим, щоб до Росархіву застосували санкції. Для цього вони надіслали відповідне звернення до Міжнародної ради архівів.

“Звернення підтримали багато наших колег, насамперед архівні установи країн Балтії, Західної Європи, Америки, Канади тощо.. Ще 10 березня відбулося позачергове засідання виконавчої ради Міжнародної ради архівів, на якому було ухвалено рішення про зупинення відносин ради з усіма архівними установами Росії та Республіки Білорусь, які є членами організації. Вони також не зможуть брати участь у будь-яких міжнародних заходах та конференціях“, - зазначив Хромов.

У політичному плані це означає повну ізоляцію, у практичному — блокування надалі будь-яких проектів, які могли б підтримати розвиток архівної справи в РФ та Білорусі, наприклад, в оцифровуванні документів, матеріально-технічній допомозі.