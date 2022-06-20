Росіяни, погрожуючи автоматами, вкрали у Херсоні списки виборців

Російські окупанти викрали із Державного архіву Херсонської області виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.
Про це повідомляє поліція на Херсонщині.
Про це повідомляє поліція на Херсонщині.
Повідомлення про злочин надійшло від представника Державного архіву Херсонської області.
За його словами, до приміщення архіву прийшли троє невстановлених чоловіків, які мали посвідчення працівника нової окупаційної влади російської федерації "Військово-цивільна адміністрація Херсонської області". Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок із виборчою документацією. Там були й списки виборців щодо чергових виборів президента України у 2019 році.
За його словами, до приміщення архіву прийшли троє невстановлених чоловіків, які мали посвідчення працівника нової окупаційної влади російської федерації "Військово-цивільна адміністрація Херсонської області". Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок із виборчою документацією. Там були й списки виборців щодо чергових виборів президента України у 2019 році.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України". Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без неї.
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