Росіяни, погрожуючи автоматами, вкрали у Херсоні списки виборців

18:01 20 червня Київ, Україна





Про це повідомляє поліція на Херсонщині. Російські окупанти викрали із Державного архіву Херсонської області виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.Про це повідомляє поліція на Херсонщині.

“У тимчасово окупованому місті Херсон представники окупаційної влади увірвалися до Державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.



За попередньою версією персональні дані виборців міста Херсон та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних кордонів України”, – йдеться у повідомленні.

Повідомлення про злочин надійшло від представника Державного архіву Херсонської області.



За його словами, до приміщення архіву прийшли троє невстановлених чоловіків, які мали посвідчення працівника нової окупаційної влади російської федерації "Військово-цивільна адміністрація Херсонської області". Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок із виборчою документацією. Там були й списки виборців щодо чергових виборів президента України у 2019 році.

"Нехтуючи всіма нормами і законами, представники окупаційної влади таким чином намагаються зімітувати волевиявлення жителів Херсонщини та прискорити узаконення своєї влади", - зазначає поліція.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України". Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без неї.