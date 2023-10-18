Росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі, є загиблі

10:03 18 жовтня Київ, Україна

Вночі росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці у центральній частині Запоріжжя. Відомо про двох загиблих, трьох поранених, ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

Про це пише голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Ракета влучила у багатоквартирний будинок в центрі міста, зруйнований під'їзд із п'ятого по третій поверхи, 50 мешканців було евакуйовано. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю.

"Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, інфраструктурі, житловому будинку - звичайній п'ятиповерхівці. Зруйновано вісім квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі постраждали через російський терор", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що росія продовжує тактику війни з цивільними.