Росіяни вдарили по прифронтовій Авдіївці, постраждав центр міста

Вранці 19 вересня війська росії завдали масованого удару по прифронтовій Авдіївці, постраждав центр міста.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Він також опублікував фото наслідків нічного обстрілу Донецької області.
Він також опублікував фото наслідків нічного обстрілу Донецької області.
Крім того, окупанти завдали ракетного удару по економічному коледжу в Краматорську з комплексу С-300.
Мер Краматорська Олександр Гончаренко показав наслідки обстрілу.
Мер Краматорська Олександр Гончаренко показав наслідки обстрілу.
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