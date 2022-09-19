Росіяни вдарили по прифронтовій Авдіївці, постраждав центр міста

11:09 19 вересня Київ, Україна

Вранці 19 вересня війська росії завдали масованого удару по прифронтовій Авдіївці, постраждав центр міста.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Він також опублікував фото наслідків нічного обстрілу Донецької області.

"О другій ночі по приватному сектору Торецька було завдано авіаудару, загинула одна людина. Напередодні вдень у Торецьку через артобстріл постраждала школа №1 - філія опорної школи №6. Також на території громади вночі росіяни зруйнували школу №18 у Нью-Йорку", - наголосив Кириленко.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по економічному коледжу в Краматорську з комплексу С-300.



Мер Краматорська Олександр Гончаренко показав наслідки обстрілу.