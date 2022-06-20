Росіяни вдарили з артилерії по Дніпропетровській області

Російська армія обстріляла Криворізький район на Дніпропетровщині.
У Великій Костромі згорів будинок. Люди не постраждали.
У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.
В інших районах області станом на 7:35 спокійно.
У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.
В інших районах області станом на 7:35 спокійно.
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