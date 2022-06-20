Росіяни вдарили з артилерії по Дніпропетровській області

08:55 20 червня Київ, Україна

Російська армія обстріляла Криворізький район на Дніпропетровщині.

"Ніч з обстрілами. Ворог вдарив із артилерії по Криворізькому району" - голова Дніпропетровської ОВА.

У Великій Костромі згорів будинок. Люди не постраждали.



У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.



В інших районах області станом на 7:35 спокійно.