Росіяни вимагають до $500 з людей, які бажають залишити окупований південь

16:46 04 серпня Київ, Україна

На російському блок-посту у Василівці окупанти вимагають від людей, які бажають залишити окуповані райони півдня України, від 100 до 500 доларів за виїзд.



Про це 4 серпня в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



Василівка – місто у Мелітопольському районі, через яке можна виїхати на неокуповані території Запорізької області. Однак окупанти пропускають цивільні машини дуже повільно, а тому люди змушені чекати під палючим сонцем, через що деякі навіть помирають у черзі.



Зараз на блок-посту, за словами Федорова, на виїзд стоять 1200 автомобілів, які чекають у трьох окремих чергах.

“Перша – це, очевидно, платна. Вони беруть із людей від 100 до 500 доларів за виїзд без черги, і люди можуть виїхати за добу. Друга – для пільгових категорій, люди чекають 3–4 доби, до неї можуть увійти інваліди, маленькі діти, люди похилого віку, третя – звичайна, до 7 днів очікування”, – розповідає мер.

Ще однією проблемою для тих, хто намагається виїхати з окупованих територій, є поганий стан дороги в так званій сірій зоні – через сильні зливи шлях розмило.