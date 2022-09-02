Росіяни вимагають до $500 з людей, які бажають залишити окупований південь

На російському блок-посту у Василівці окупанти вимагають від людей, які бажають залишити окуповані райони півдня України, від 100 до 500 доларів за виїзд.
Про це 4 серпня в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Василівка – місто у Мелітопольському районі, через яке можна виїхати на неокуповані території Запорізької області. Однак окупанти пропускають цивільні машини дуже повільно, а тому люди змушені чекати під палючим сонцем, через що деякі навіть помирають у черзі.
Зараз на блок-посту, за словами Федорова, на виїзд стоять 1200 автомобілів, які чекають у трьох окремих чергах.
Про це 4 серпня в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Василівка – місто у Мелітопольському районі, через яке можна виїхати на неокуповані території Запорізької області. Однак окупанти пропускають цивільні машини дуже повільно, а тому люди змушені чекати під палючим сонцем, через що деякі навіть помирають у черзі.
Зараз на блок-посту, за словами Федорова, на виїзд стоять 1200 автомобілів, які чекають у трьох окремих чергах.
Ще однією проблемою для тих, хто намагається виїхати з окупованих територій, є поганий стан дороги в так званій сірій зоні – через сильні зливи шлях розмило.
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