Росіяни будують військову базу в окупованому Мелітополі

10:24 24 березня Київ, Україна

На аеродромі тимчасово окупованого Мелітополя окупанти будують військову базу, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



За його словами, перші ракети росіян у Мелітополі прилетіли ще 24 лютого по місцевій військовій базі, де знаходиться аеродром.

«Зараз окупанти будують там свою військову базу, яка випускає ракети по всіх містах України. Це особливо небезпечна точка розміщення, тому що всі ракетні установки знищуватимуться», – повідомив міський голова.

Таким чином, російські військові спеціально наражають мелітопольців на небезпеку, роблячи їх заручниками і живим щитом під час війни.



Крім того, як розповів мер Мелітополя, щодня російські окупанти залякують мирних жителів, викрадають активістів, проводять обшуки в будинках, грабують підприємців тощо.



У виданні нагадали, що Іван Федоров провів 6 днів у полоні рашистів. Його викрали з тимчасового офісу – натягнули мішок на голову, посадили до машини та відвезли до місцевого СІЗО, де розмістилися окупанти.