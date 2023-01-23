Росіяни знову накрили вогнем Нікопольський район

08:44 23 січня Київ, Україна

Російські агресори обстріляли дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини з "Градів" та "Ураганів".



Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.



Росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіло понад 20 ворожих снарядів.



Резніченко зазначив, що люди не постраждали.



На місці поразок працюють представники ДСНС, наслідки з'ясовуються.