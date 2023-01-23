Росіяни знову накрили вогнем Нікопольський район

Російські агресори обстріляли дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини з "Градів" та "Ураганів".
Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
Росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіло понад 20 ворожих снарядів.
Резніченко зазначив, що люди не постраждали.
На місці поразок працюють представники ДСНС, наслідки з'ясовуються.
Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
Росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіло понад 20 ворожих снарядів.
Резніченко зазначив, що люди не постраждали.
На місці поразок працюють представники ДСНС, наслідки з'ясовуються.
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