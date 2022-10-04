Росіяни шість разів ударили по Дніпропетровщині, є постраждалі

У ніч на 4 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, постраждали чотири особи.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що ворожих ударів зазнали Нікопольський і Синельниківський райони.
Внаслідок атаки місто залишилося без води – пошкоджено мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 тисяч сімей залишилися без світла. Роботи з відновлення ліній продовжуються.
Крім того, пошкоджено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, магазини та адмінбудівлі. В одній із багатоповерхівок зруйновано чотири квартири.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнувань з'ясовуються, попередньо без постраждалих.
У Покровській громаді Синельниківського району через ворожу атаку спалахнули склади сільгосппідприємства.
Крім того, пошкоджено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, магазини та адмінбудівлі. В одній із багатоповерхівок зруйновано чотири квартири.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнувань з'ясовуються, попередньо без постраждалих.
У Покровській громаді Синельниківського району через ворожу атаку спалахнули склади сільгосппідприємства.
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