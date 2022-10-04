Росіяни шість разів ударили по Дніпропетровщині, є постраждалі

09:06 04 жовтня Київ, Україна

У ніч на 4 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, постраждали чотири особи.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Він уточнив, що ворожих ударів зазнали Нікопольський і Синельниківський райони.

"Найбільше постраждав Нікополь. Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських Градів та важкої артилерії. Поранено чотирьох чоловіків - 28, 48, 50 і 66 років. Двоє з них у лікарні", - наголосив губернатор.

Внаслідок атаки місто залишилося без води – пошкоджено мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 тисяч сімей залишилися без світла. Роботи з відновлення ліній продовжуються.



Крім того, пошкоджено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, магазини та адмінбудівлі. В одній із багатоповерхівок зруйновано чотири квартири.



У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнувань з'ясовуються, попередньо без постраждалих.



У Покровській громаді Синельниківського району через ворожу атаку спалахнули склади сільгосппідприємства.