Росіяни зруйнували багатоповерхівку у Бахмуті, під завалами шукають людей

12:36 15 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко та поліція Донецької області.



За добу під вогнем окупантів опинилося 13 населених пунктів. Знищено та пошкоджено 30 цивільних об'єктів – 15 житлових будинків, приміщення ТЕС, лінію електропередач.



Близько опівночі росіяни зруйнували багатоповерхівку у Бахмуті. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати чотири особи. На місці працює ДСНС.



У Торецьку окупанти влучили у лікарню. В результаті одна людина отримала поранення, пошкоджено 3 відділення.



Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину, внаслідок атак є загиблі та поранені. Зруйновано цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Найактивніше військові росії стріляли в Бахмутському районі. Там під завалами багатоповерхівки шукають людей.Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко та поліція Донецької області.За добу під вогнем окупантів опинилося 13 населених пунктів. Знищено та пошкоджено 30 цивільних об'єктів – 15 житлових будинків, приміщення ТЕС, лінію електропередач.Близько опівночі росіяни зруйнували багатоповерхівку у Бахмуті. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати чотири особи. На місці працює ДСНС.У Торецьку окупанти влучили у лікарню. В результаті одна людина отримала поранення, пошкоджено 3 відділення.

У Світлодарській громаді росіяни обстрілювали Одрадівку та Майорськ. Інформація про постраждалих не надходила.

Вночі були прильоти по Сіверську, там пошкоджені приватні будинки.

У Покровському районі росіяни вдарили по тиловому Мирнограду та прифронтових Авдіївській та Очеретинській громадах.



У Мирнограді влучили у шахту, поранили одну людину. За попередньою інформацією, стріляли касетними боєприпасами із "Смерчів".



В Авдіївці відбувся масований артобстріл центру міста, наслідки з'ясовуються.





В Очеретинській громаді з Ураганів обстріляли Новобахмутівку, там обійшлося без потерпілих.

За 14 вересня росіяни вбили двох мирних жителів Донбасу – у Долині. Ще 13 людей отримали поранення.