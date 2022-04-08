Росіяни розстріляли на Каховському водосховищі човен із людьми, які намагалися залишити Херсон

Російські окупанти розстріляли човен із людьми, які пливли через Каховське водосховище, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
Група із 14 осіб, серед яких були троє дітей, намагалася втекти із села Першотравневе у Херсонській області. Розстріляний човен знайшли в районі села Мар'їнське Дніпропетровської області.
Геращенко з посиланням на дані МВС розповів, що росіяни накрили людей артилерійським вогнем та "Градами" за 70 метрів від берега.
В результаті на місці загинули троє дорослих та 13-річна дитина. Одна із загиблих була адвокатом, на березі знайшли її посвідчення. Фотографії посвідчень та документів, ймовірно, загиблих, Геращенко опублікував у телеграм-каналі.
Інших постраждалих внаслідок обстрілу доправили до лікарні з осколковими пораненнями різного ступеня.
Геращенко не уточнив, коли саме сталася подія.
Група із 14 осіб, серед яких були троє дітей, намагалася втекти із села Першотравневе у Херсонській області. Розстріляний човен знайшли в районі села Мар'їнське Дніпропетровської області.
Геращенко з посиланням на дані МВС розповів, що росіяни накрили людей артилерійським вогнем та "Градами" за 70 метрів від берега.
В результаті на місці загинули троє дорослих та 13-річна дитина. Одна із загиблих була адвокатом, на березі знайшли її посвідчення. Фотографії посвідчень та документів, ймовірно, загиблих, Геращенко опублікував у телеграм-каналі.
Інших постраждалих внаслідок обстрілу доправили до лікарні з осколковими пораненнями різного ступеня.
Геращенко не уточнив, коли саме сталася подія.
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