Росіяни намагаються зламати акаунти українців у Signal

Росіяни намагаються зламати акаунти українців у месенджері SIGNAL, яким користуються багато військовослужбовців і який вважається найбільш захищеним від російських втручань.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у своєму телеграм-каналі.
Зазначається, що "ворог чи інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого гаджета, персональних даних і, начебто, конфіденційного листування".
При цьому вони намагаються зробити це максимально імітуючи заходи безпеки.
У Повітряних силах ЗСУ закликали користувачів месенджера бути пильними та нікому нічого не посилати.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у своєму телеграм-каналі.
Зазначається, що "ворог чи інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого гаджета, персональних даних і, начебто, конфіденційного листування".
При цьому вони намагаються зробити це максимально імітуючи заходи безпеки.
У Повітряних силах ЗСУ закликали користувачів месенджера бути пильними та нікому нічого не посилати.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі