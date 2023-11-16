Росіяни намагаються зламати акаунти українців у Signal

12:07 16 листопада Київ, Україна

Росіяни намагаються зламати акаунти українців у месенджері SIGNAL, яким користуються багато військовослужбовців і який вважається найбільш захищеним від російських втручань.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що "ворог чи інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого гаджета, персональних даних і, начебто, конфіденційного листування".

При цьому вони намагаються зробити це максимально імітуючи заходи безпеки.

У Повітряних силах ЗСУ закликали користувачів месенджера бути пильними та нікому нічого не посилати.