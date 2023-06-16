Росіяни намагаються евакуюватися на правий берег Дніпра прикидаючись цивільними - ЦНС

08:04 07 червня Київ, Україна

За інформацією Центру національного спротиву, спостерігаються спроби російських диверсійних груп проникнути на правий берег Дніпра, прикидаючись громадянським населенням, яке евакуюється після вибуху Каховської ГЕС.



Військовослужбовці Росії приймають він цивільний одяг, прагнучи зливатися з місцевими жителями, які евакуюються на правий берег Дніпра.



Таким чином, окупаційні сили планують використовувати вибух Каховської ГЕС з метою перемістити диверсійно-розвідувальні групи на території Херсонської області, які вже звільнені від окупації.