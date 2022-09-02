Росіяни провели у Херсоні серію нічних обшуків

12:00 12 серпня Київ, Україна

Ніч на Херсонщині пройшла неспокійно. Крім повітряної тривоги та повідомлень про вибухи, у Херсоні є інформація про те, що орки знову провели серію нічних обшуків.

Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.



Жодних подробиць щодо того, де проходили обшуки, і в скількох саме херсонців побували росіяни, Соболевський не повідомив.



Місцеве видання "Міст" 11 серпня писало про обшуки гаражів у херсонському кооперативі "Сигнал" та приватних будинків у Дніпровському районі.

"Все у найкращих традиціях 30-х років СРСР. Для людей набагато страшніші не звуки прильотів, коли працюють ЗСУ, а шум двигуна військового уралу, лайка з російським акцентом у себе на подвір'ї та думки, за ким приїхали цього разу”, – прокоментував ситуацію Соболевський.

Днями Соболевський повідомляв, що російські загарбники планують провести "зачистку" у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.



Крім того, окупанти намагаються будь-якими методами отримати паспортні дані українців у Херсонській області. Нещодавно вони погрожували залишити всіх без мобільного зв'язку, якщо люди не переоформляться на російський лад.

Херсонщина є одним із окупованих регіонів, де більше людей викрадають. Часто викрадених примушують до зйомок у пропагандистських роликах.