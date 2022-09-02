Росіяни провели у Херсоні серію нічних обшуків

Ніч на Херсонщині пройшла неспокійно. Крім повітряної тривоги та повідомлень про вибухи, у Херсоні є інформація про те, що орки знову провели серію нічних обшуків.
Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
Жодних подробиць щодо того, де проходили обшуки, і в скількох саме херсонців побували росіяни, Соболевський не повідомив.
Місцеве видання "Міст" 11 серпня писало про обшуки гаражів у херсонському кооперативі "Сигнал" та приватних будинків у Дніпровському районі.
Жодних подробиць щодо того, де проходили обшуки, і в скількох саме херсонців побували росіяни, Соболевський не повідомив.
Місцеве видання "Міст" 11 серпня писало про обшуки гаражів у херсонському кооперативі "Сигнал" та приватних будинків у Дніпровському районі.
Днями Соболевський повідомляв, що російські загарбники планують провести "зачистку" у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.
Крім того, окупанти намагаються будь-якими методами отримати паспортні дані українців у Херсонській області. Нещодавно вони погрожували залишити всіх без мобільного зв'язку, якщо люди не переоформляться на російський лад.
Крім того, окупанти намагаються будь-якими методами отримати паспортні дані українців у Херсонській області. Нещодавно вони погрожували залишити всіх без мобільного зв'язку, якщо люди не переоформляться на російський лад.
Херсонщина є одним із окупованих регіонів, де більше людей викрадають. Часто викрадених примушують до зйомок у пропагандистських роликах.
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