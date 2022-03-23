Росіяни продовжують знищувати продовольчі склади: розбомбили овочесховище та м'ясний цех під Києвом

Внаслідок російських обстрілів на Київщині згорів овочевий та м'ясний склад, з якого продукти відправляли, зокрема, українським захисникам.
Про це повідомив співвласник компанії, якій належали склади, Євген Коломієць.
Склади розміщувалися у Броварському районі Київщини. За словами власника, росіяни цілеспрямовано обстрілювали ці об'єкти.
Про це повідомив співвласник компанії, якій належали склади, Євген Коломієць.
Склади розміщувалися у Броварському районі Київщини. За словами власника, росіяни цілеспрямовано обстрілювали ці об'єкти.
Наразі збитки від руйнувань оцінюються у 600 мільйонів гривень. Коломієць зазначив, що відповідні компетентні органи вже повідомили про ситуацію, а після ліквідації пожежі власники працюватимуть над відновленням виробництва.
Це не вперше, коли російські окупанти цілеспрямовано знищують продовольчі склади, щоб штучно створити гуманітарну кризу. Раніше про це повідомляв голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Так, протягом кількох днів росіяни обстрілювали продовольчі склади у Сєвєродонецьку, доки остаточно не знищили їх 21 березня разом із продовольством усередині.
Це не вперше, коли російські окупанти цілеспрямовано знищують продовольчі склади, щоб штучно створити гуманітарну кризу. Раніше про це повідомляв голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Так, протягом кількох днів росіяни обстрілювали продовольчі склади у Сєвєродонецьку, доки остаточно не знищили їх 21 березня разом із продовольством усередині.
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